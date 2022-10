विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार पारी देखने के लिए रूक गई थी दिवाली की शॉपिंग! UPI लेन-देन में दिखी भारी गिरावट

नई दिल्ली: दिवाली से एक दिन पहले टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के मुकाबले में विराट कोहली छा गए। उन्होंने ऐसी दमदार पारी खेली जिसका जिक्र अगले कई सालों तक क्रिकेट की दुनिया में होता रहेगा। दिलचस्प बात ये कि कोहली की पारी का असर दिवाली की शॉपिंग पर भी नजर आया। कोहली की पारी के दौरान यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी भारी गिरावट हुई।

इंवेस्टमेंट अफसर (investment officer) की ओर से साझा किए गए ग्राफ से खुलासा हुआ है कि रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान कोहली की बल्लेबाजी के समय यूपीआई ट्रांजैक्शन में तेज गिरावट हुई। कुछ देर के लिए ऑनलाइन शॉपिंग एक तरह से लगभग रूक गया था।

दिन के दौरान ऑनलाइन लेन-देन पर नज़र रखने वाला यह ग्राफ़ दिखाता है कि भारत की बल्लेबाजी के दौरान ऑनलाइन लेन-देन कम हो गया और यह शाम 5 से 6 बजे तक बेहद नीचे गिर गया था, जब 'किंग' कोहली अपने सर्वश्रेष्ठ लय में थे।

मैक्स लाइफ के मुख्य निवेश अधिकारी मिहिर वोरा ने ट्विटर पर इस ग्राफ को साझा किया। इसमें सुबह 9 बजे से रविवार देर शाम तक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के डेटा हैं। मिहिर वोरा ने ट्विटर पर लिखा, 'कल सुबह 9 बजे से शाम तक यूपीआई लेनदेन - जैसे-जैसे मैच दिलचस्प होता गया, ऑनलाइन शॉपिंग बंद हो गई - और मैच के बाद इसमें तेज वापसी हुई!'

#ViratKohli stopped #India shopping yesterday!!



UPI transactions from 9 a.m. yesterday till evening - as the match became interesting, online shopping stopped - and sharp rebound after the match! #HappyDiwali#indiavspak#ViratKohli𓃵#Pakistanpic.twitter.com/5yTHLCLScM