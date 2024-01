Vibrant Gujarat Summit 2024: "आने वाले सालों में भारत टॉप 3 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में होगा शामिल...", गुजरात समिट में बोले PM मोदी

Vibrant Gujarat Summit 2024:गुजरात की आर्थिक शक्ति और निवेश-अनुकूल माहौल को देखते हुए बहुप्रतीक्षित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में देश के सर्वोच्च बिजनेसमेन शामिल हैं और साथ ही अन्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी इसका हिस्सा बने हैं।

इस बीच, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ध्यम से भारत ने वैश्विक भविष्य के लिए एक रोडमैप दिया। पीएम मोदी ने स्थिरता की आधारशिला के रूप में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने भारत की छवि एक विश्वसनीय मित्र, विश्वास और प्रतिबद्धता पर आधारित, जन-केंद्रित विकास के लिए समर्पित एक रणनीतिक भागीदार के रूप में चित्रित की।

भारत की आवाज को वैश्विक कल्याण की वकालत करने वाली और वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली आवाज बताते हुए उन्होंने देश को वैश्विक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने वाली एक गतिशील शक्ति के रूप में स्थापित किया।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने एक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की शक्ति पर प्रकाश डाला, जहां नवीन समाधानों का पोषण किया जाता है, और देश में प्रतिभाशाली युवाओं के प्रचुर भंडार पर जोर दिया। महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार को रेखांकित किया, ठोस और समावेशी प्रगति प्रदान करने की इसकी क्षमता पर जोर दिया।

#WATCH | At the Vibrant Gujarat Global Summit 2024 in Gandhinagar, PM Narendra Modi says, "We are all aware of the global circumstances. So, in times like these, if the Indian economy is displaying such resistance, if the growth in India is showing such momentum, a big reason… pic.twitter.com/R7MpfO8RYD — ANI (@ANI) January 10, 2024

पीएम ने कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो एक दशक पहले के ग्यारहवें स्थान से उल्लेखनीय छलांग है। पीएम ने बताया कि अब हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी आने वाले वर्षों में भारत के शीर्ष तीन वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का अनुमान लगा रही है, जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय अर्थव्यवस्था की लचीलापन और क्षमता को दर्शाता है।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत की वर्तमान प्राथमिकताएं टिकाऊ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, नए युग के कौशल, भविष्य की क्षमताएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार हैं।

इन प्रमुख क्षेत्रों के अलावा, प्रधानमंत्री ने भारत को एक स्थायी और तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य की ओर ले जाने में हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को रेखांकित किया। ये प्राथमिकताएं एक मजबूत और पर्यावरण के प्रति जागरूक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, देश को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और कौशल सेटों को अपनाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

पीएम मोदी ने इसे भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के सक्रिय रूप से भाग लेने के साथ, वैश्विक उपस्थिति उन सहयोगी प्रयासों और साझेदारियों को रेखांकित करती है जो भारत की वृद्धि और प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

#WATCH | At the Vibrant Gujarat Global Summit 2024 in Gandhinagar, PM Narendra Modi says, "The world looks at India as an important pillar of stability. A friend who can be trusted, a partner who believes in people-centric development, a voice that believes in global good, a… pic.twitter.com/Cqlkcfm85z — ANI (@ANI) January 10, 2024

यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, विचारों को साझा करने और राष्ट्र की समग्र समृद्धि और विकास में योगदान देने वाले अवसरों की खोज के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

#WATCH | At the Vibrant Gujarat Global Summit 2024 in Gandhinagar, PM Narendra Modi says, "In the recent past, India completed 75 years of independence. Now, India is working on its goal for the next 25 years. We have the goal of making it a developed country by the time it… pic.twitter.com/SnAzf9VUDg — ANI (@ANI) January 10, 2024

