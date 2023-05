वेदांता के नैनो चिप परियोजना को लग सका है बड़ा धक्का, केंद्र फंडिंग से कर सकती है इनकार

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 31, 2023 10:43 AM

केंद्र सरकार वेदांता समूह के महत्वाकांक्षी चिप उद्यम के लिए धन देने से इनकार करने कर सकती है। अनिल अग्रवाल की वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड और ताइवान की होन हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी चिप प्रोजेक्ट को संयुक्त रूप से लगा रहे हैं।

वेदांता के नैनो चिप परियोजना को लग सका है बड़ा धक्का, केंद्र फंडिंग से कर सकती है इनकार

Next