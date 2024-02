UP Budget 2024 Live updates: यूपी इतिहास का सबसे बड़ा 736437 करोड़ रुपये का बजट पेश, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा- 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, जानें बड़ी बातें

Highlights लगभग 10 लाख बीमित किसानों को 831 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। सीधा फायदा करीब एक लाख किसानों को हुआ है। बजट सर्व-स्पर्शी, सर्व-समावेशी और सर्वांगीण विकास वाला होगा।

UP Budget 2024 Live updates: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया। खन्ना ने 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटन का रिकॉर्ड पेश किया। खन्ना ने कहा, "पीएम मोदी ने 'सबका साथ सबका विकास' नारा लागू किया है और हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित हैं।" खन्ना ने कहा कि वर्ष 2023 में राज्य में 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। मंत्री ने कहा कि बजट में 24 हजार करोड़ रुपये की नई परियोजनाएं हैं। राज्य का राजकोषीय घाटा 3.46 फीसदी है। यह यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा 7.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट है। राज्य को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने मदद करेगा।

