Pavel Durov Arrest: टेलीग्राम ऐप के CEO पावेल ड्यूरोव गिरफ्तार, फ्रांस एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ा- रिपोर्ट

Pavel Durov Arrest: पॉपुलर टेलीग्राम ऐप के अरबपति संस्थापक और सीईओ पावेल ड्यूरोव को फ्रांस एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीते शनिवार को उन्हें पेरिस, टीएफ के बाहर बॉर्गेट हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया।

सीईओ ड्यूरोव निजी विमान से अजरबैजान जा रहे थे लेकिन उन्हें इसी दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।

Telegram CEO, Pavel Durov was arrested upon his arrival in France.



The arrest is said to be due to preliminary investigations focused on a lack of moderators on the Telegram app, a situation that allows crime go unmonitored.



CRAP!! Free that man!! pic.twitter.com/qK1si2nQI9