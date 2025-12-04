Stock Market Today: शेयर बाजार में थमी गिरावट, बढ़त के साथ शुरू हुआ कारोबार

Stock Market Today: स्थानीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में गिरावट आई। हालांकि बाद में निचले स्तर पर लिवाली से दोनों मानक सूचकांकों में तेजी लौटी और बाजार सकारात्मक दायरे में आ गया। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 156.83 अंक की गिरावट के साथ 84,949.98 अंक पर रहा। वहीं एनएसई निफ्टी 47 अंक फिसलकर 25,938.95 अंक पर आ गया।

हालांकि, बाद में दोनों मानक सूचकांकों में तेजी लौटी और सकारात्मक दायरे में आ गए। बीएसई सेंसेक्स 146.52 अंक बढ़कर 85,244.78 पर, जबकि निफ्टी 36.70 अंक बढ़कर 26,024.80 पर कारोबार कर रहा था। बाजार में पिछले चार दिनों से गिरावट जारी थी।

सेंसेक्स में शामिल शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, इटर्नल, टाइटन, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट और भारतीय स्टेट बैंक प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एशियन पेंट्स और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स शामिल हैं।

Web Title: Stock Market Today rise after falling in early trade