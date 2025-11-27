Rupee vs Dollar: शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपया दो पैसे टूटकर 89.24 प्रति डॉलर पर पहुंचा

November 27, 2025

Rupee vs Dollar: रुपया बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में दो पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.24 पर आ गया। अस्थिर वैश्विक व्यापार के बीच आयातकों की ओर से अमेरिकी मुद्रा की बढ़ती मांग के कारण रुपये में गिरावट आई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि घरेलू शेयर बाजारों में विदेशी पूंजी के नए प्रवाह और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से रुपये को समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 89.19 प्रति डॉलर पर खुला।

फिर शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 89.24 पर आ गया जो पिछले बंद भाव से दो पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.22 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.43 पर आ गया।

घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 305.82 अंक या 0.36 प्रतिशत चढ़कर 85,915.33 अंक पर और निफ्टी 69.15 अंक या 0.26 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,274.45 अंक पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.43 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62.86 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 4,778.03 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। 

