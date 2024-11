Rule Change From 1st November 2024: त्योहार के साथ बदल जाएगा नियम?, 1 नवंबर से लागू, जेब पर पड़ेगा भारी, जानें असर

Highlights Rule Change From 1st November 2024: परिवर्तन 1 नवंबर 2024 को प्रभावी होगा। इसका उन यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Rule Change From 1st November 2024: 120 दिन की पिछली सीमा से घटाकर सिर्फ 60 दिन कर दिया है। Rule Change From 1st November 2024: पुरानी प्रणाली के तहत पहले ही अपना टिकट सुरक्षित कर लिया है।

Rule Change From 1st November 2024: आज से नया महीना शुरू हो गया। इसके साथ ही जेब पर असर पड़ने वाला है। नवंबर ऐसे भी त्योहार का माह होता है। लेकिन जेब ढीली तय है। 1 नवंबर से नए क्रेडिट कार्ड नियम लागू होंगे। क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव की घोषणा की है। अगर आप भी इन बैंकों के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इन बदलावों को जानना बेहद जरूरी है। बदलाव आम जनता की जेब पर असर दिखाता है। एलपीजी गैस के दाम बदल जाएंगे।

Rule Change From 1st November 2024: एलपीजी सिलेंडर दरों की घोषणा

हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां संशोधित एलपीजी सिलेंडर दरों की घोषणा करती हैं। वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतें आमतौर पर पहले महीने में संशोधित की जाती हैं। इस चुनावी मौसम के दौरान घरेलू गैस की दरों में बदलाव नहीं हो सकता है। बदलाव भारत में रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाला होता है।

Rule Change From 1st November 2024: एसबीआई कार्ड के रिवॉर्ड प्वाइंट की वैधता

अंकों की वैधता एसबीआई कार्ड के रिवॉर्ड प्वाइंट की वैधता में बदलाव किया गया है। अब ये रिवॉर्ड पॉइंट सीमित समय के लिए ही मान्य होंगे। इन्हें समय पर इस्तेमाल करना जरूरी होगा। ईएमआई लेनदेन शुल्क यदि आपने अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ईएमआई के माध्यम से खरीदारी की है, तो इस पर कुछ अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है।

Rule Change From 1st November 2024: क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कुछ नए नियम

इसलिए कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले नए शुल्कों से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी है। एसबीआई ने कहा है कि कुछ भुगतान माध्यमों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है, जो पहले नहीं था। ऑनलाइन बिल भुगतान, ऑटो डेबिट लेनदेन आदि पर शुल्क लगाया जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कुछ नए नियम पेश किए हैं।

Rule Change From 1st November 2024: फ्यूल सरचार्ज छूट में बदलाव

ये 1 नवंबर से लागू होंगे। आईसीआईसीआई बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड पर फ्यूल सरचार्ज छूट में बदलाव किया गया है। कुछ कार्डों पर यह सुविधा पूरी तरह से हटा दी गई है और कुछ कार्डों पर यह लिमिट के आधार पर उपलब्ध होगी। बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के लिए रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्प्शन की प्रक्रिया बदल दी है।

Rule Change From 1st November 2024: रिवॉर्ड पॉइंट्स का रिडेम्प्शन पहले से अलग

कुछ श्रेणियों में रिवॉर्ड पॉइंट्स का रिडेम्प्शन पहले से अलग होगा और इस पर कुछ सीमाएं हो सकती हैं। ईएमआई पर खरीदारी पर ब्याज दरों में बदलाव हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि नई ब्याज दरें कार्ड के प्रकार और लेनदेन के आधार पर भिन्न हो सकती हैं।

Rule Change From 1st November 2024: क्रमशः 7.25%, 7.75% और 8.00% निर्धारित

इंडियन बैंक की विशेष सावधि जमा (एफडी) में निवेश करने की समय सीमा 30 नवंबर, 2024 है। बैंक आम जनता के लिए 7.05%, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.55% और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.80% की ब्याज दरें प्रदान करता है। 400 दिनों की अवधि के लिए दरें क्रमशः 7.25%, 7.75% और 8.00% निर्धारित की गई हैं।

Rule Change From 1st November 2024: 120 दिन की पिछली सीमा से घटाकर सिर्फ 60 दिन कर दिया

भारतीय रेलवे ने एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग की अवधि को प्रस्थान से पहले 120 दिन की पिछली सीमा से घटाकर सिर्फ 60 दिन कर दिया है। यह परिवर्तन 1 नवंबर 2024 को प्रभावी होगा। इसका उन यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिन्होंने पुरानी प्रणाली के तहत पहले ही अपना टिकट सुरक्षित कर लिया है।

Rule Change From 1st November 2024: 1 नवंबर से मैसेज ट्रैसेबिलिटी उपाय पेश

ट्राई के नए नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां स्पैम और धोखाधड़ी से निपटने के लिए 1 नवंबर से मैसेज ट्रैसेबिलिटी उपाय पेश करेंगी। इसमें लेन-देन संबंधी और प्रचारात्मक संदेशों की उत्पत्ति की निगरानी करना और उन लोगों को ब्लॉक करना शामिल है जो ट्रेसेबिलिटी मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

