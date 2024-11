Reliance And Disney Merge: रिलायंस और डिज्नी ने विलय पूरा होने की घोषणा की, ₹70,352 करोड़ का संयुक्त उद्यम, नीता अंबानी बनी अध्यक्ष

Highlights आरआईएल ने नए जेवी में 11,500 करोड़ रुपये का निवेश किया है इस विलय के पूरा होने के बाद जेवी का मूल्य 70,352 करोड़ रुपये है नीता अंबानी जेवी की अध्यक्ष होंगी, जबकि उदय शंकर उपाध्यक्ष होंगे

Reliance And Disney Merge:रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), वायकॉम18 और वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने एक संयुक्त उद्यम (जेवी) के सफल गठन की घोषणा की है। वायकॉम18 के मीडिया और जियोसिनेमा कारोबार का स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईपीएल) में विलय को मुंबई में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सहित नियामक प्राधिकरणों द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

आरआईएल ने नए जेवी में 11,500 करोड़ रुपये (लगभग 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश किया है। इस विलय के पूरा होने के बाद, संभावित तालमेल को छोड़कर, जेवी का मूल्य 70,352 करोड़ रुपये (लगभग 8.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। स्वामित्व संरचना विभाजित है जिसमें आरआईएल के पास 16.34 प्रतिशत हिस्सेदारी है, वायकॉम18 के पास 46.82 प्रतिशत और डिज्नी के पास 36.84 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके अलावा, नीता एम. अंबानी जेवी की अध्यक्ष होंगी, जबकि उदय शंकर उपाध्यक्ष होंगे।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा, "इस संयुक्त उद्यम के गठन के साथ, भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग एक परिवर्तनकारी युग में प्रवेश कर रहा है। हमारी गहरी रचनात्मक विशेषज्ञता और डिज्नी के साथ संबंध, साथ ही भारतीय उपभोक्ता की हमारी बेजोड़ समझ भारतीय दर्शकों के लिए किफायती कीमतों पर बेजोड़ सामग्री विकल्प सुनिश्चित करेगी। मैं संयुक्त उद्यम के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूं और इसकी सफलता की कामना करता हूं।"

