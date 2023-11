RBI: सिटीबैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 10.34 करोड़ रुपये का जुर्माना, भारतीय रिजर्व बैंक ने लिया एक्शन, जानें वजह

Highlights रिजर्व बैंक ने बड़ा एक्शन लिया है। इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। 10.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन को लेकर सिटीबैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 10.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मानदंडों का पालन न करने पर सिटी बैंक पर 5 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ रुपये और इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

RBI slaps penalties totalling Rs 10.34 crore on Citibank, Bank of Baroda, and Indian Overseas Bank for contravention of norms