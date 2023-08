RBI MPC Updates: मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर ईएमआई में कोई बदलाव नहीं, रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार, जानें बड़ी बातें

Highlights विशेषज्ञों ने पहले अनुमान लगाया था कि आरबीआई एमपीसी प्रमुख नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखेगी। लगातार तीसरी बार नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।

RBI MPC Updates: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज अपनी मौद्रिक नीति समिति के ब्याज दर फैसले की घोषणा की। उन्होंने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय बैंक द्वारा लिए गए अन्य फैसलों की भी घोषणा की। विशेषज्ञों ने पहले अनुमान लगाया था कि आरबीआई एमपीसी प्रमुख नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखेगी।

RBI निकट-क्षेत्र संचार का उपयोग करके UPI के ऑफ़लाइन भुगतान की अनुमति देगा। यूपीआई लाइट के माध्यम से भुगतान सीमा ₹200 से बढ़ाकर ₹500 की गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को एमपीसी की बैठक में कहा कि 2,000 रुपये के नोट को वापस लेना एक अस्थायी उपाय है।

#WATCH | RBI Governor Shaktikanta Das says "Our economy has continued to grow at a reasonable pace becoming the 5th largest economy in the world, contributing around 15% to global growth" pic.twitter.com/QKK2fJHsdu