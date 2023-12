RBI MPC Meet: महंगाई के बीच आरबीआई ने दी राहत!, पांचवीं बार रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम, देखें मुख्य बातें

Highlights देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, हमारी बुनियाद सुदृढ़ है।

RBI MPC Meet: महंगाई के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राहत दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार पांचवीं बार रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा है।आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, हमारी बुनियाद सुदृढ़ है।

#WATCH | RBI Governor Shaktikanta Das says, "...CPI (consumer price index) inflation is projected at 5.4% for the current year 2023-24, with Q3 at 5.6% and Q4 at 5.2%. CPI inflation for Q1 of 2024-25 is projected at 5.2%, Q2 at 4% and Q3 at 4.7%. The risks are evenly balanced." pic.twitter.com/euzW21089n