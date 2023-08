RBI ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा, जानें गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या कहा

Highlights आरबीआई ने लगातार तीसरी बार प्रमुख ऋण दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा. आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि देश की वृहद आर्थिक स्थिति मजबूत है, दुनिया के लिये आर्थिक वृद्धि का इंजन है. भारतीय अर्थव्यवस्था ने महंगाई के नियंत्रण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की, हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति चिंता का विषय है.

मुंबई: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने गुरुवार को लगातार तीसरी बार रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक में आम सहमति से नीतिगत दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का निर्णय किया गया.

उन्होंने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है. आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि देश की वृहद आर्थिक स्थिति मजबूत है, दुनिया के लिये आर्थिक वृद्धि का इंजन है. भारतीय अर्थव्यवस्था ने महंगाई के नियंत्रण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की, हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति चिंता का विषय है.

