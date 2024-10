Ratan Tata Last Rites: एयर इंडिया को फिर से परवाज?, नए पंख देकर रतन टाटा ने पुराने सपने को...

Highlights टाटा समूह की ही एयरलाइन रही एयर इंडिया की घरवापसी हो गई। टाटा समूह ने अपना विमानन कारोबार को नए सिरे से पुनर्गठित करने की पहल की है। वर्ष 1932 में जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइन की स्थापना की थी।

Ratan Tata Last Rites: आर्किटेक्ट की पढ़ाई करने के बावजूद विमान उड़ाने का जुनून रखने वाले दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने घाटे में चल रही एयर इंडिया को कई दशक बाद टाटा समूह के नियंत्रण में लाकर एक बहुत पुराने सपने को अंजाम तक पहुंचाया था। टाटा ने यात्री विमान और लड़ाकू विमान उड़ाए लेकिन एयर इंडिया को फिर से परवाज देने की उनकी मंशा जनवरी, 2022 में ही जाकर पूरी हो पाई थी। टाटा समूह ने एयर इंडिया का नियंत्रण उसी समय सरकार से अपने हाथों में लिया था। इसके साथ ही कभी टाटा समूह की ही एयरलाइन रही एयर इंडिया की घरवापसी हो गई।

