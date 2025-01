Pryag Mahakumbh 2025: अब्दुल का बनाया रामनामी दुपट्टा?, ओढ़ेंगे हिंदू श्रद्धालु, देखिए वीडियो और फोटो

Highlights अहलादगंज गांव के मुस्लिमों परिवारों के लिए ईद बनकर आता है कुंभ. कुंभ की निशानी के तौर पर खरीद का अपने साथ ले जाएंगे. अखाड़ों के इतिहास को भी जानेंगे.

Pryag Mahakumbh 2025: सनातन आस्था का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ 2025प्रयागराज में शुरू होने जा रहा है. एक अनुमान है कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु पूरे देश और दुनिया के कोने-कोने से यहां त्रिवेणी के पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए आएंगे. यह श्रद्धालु करीब 4000 हेक्टेयर भूमि में फैले मेला क्षेत्र में घूमते हुए अनोखी साधनाओं में लीन साधु-संतों के दर्शन करेंगे. यहीं नहीं ये श्रद्धालु हिंदू समाज की रक्षा के लिए बनाए गए अखाड़ों के इतिहास को भी जानेंगे. और संगम में डुबकी लगाने के बाद अधिकांश श्रद्धालु संगम क्षेत्र लौटते हुए गंगा जल के साथ ही मेला क्षेत्र में बिक रहे राम नामी दुपट्टे को भी कुंभ की निशानी के तौर पर खरीद का अपने साथ ले जाएंगे.

#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: On preparations for Maha Kumbh 2025, NDRF DIG MK Sharma says, "... We will deploy all our teams at the ghats... This water ambulance will be stationed in the Sangam area and it has all the modern equipment...If any person faces any emergency… https://t.co/Bct4bW65OS pic.twitter.com/WlA0Jxtm2C

#WATCH | Prayagraj, UP | Devotees take a holy dip at Triveni Sangam ahead of #MahaKumbh2025



A devotee, Hemlata Tiwari says "It is extremely cold here but we are enjoying a lot. Devotees from all across the country come here. I am very happy that I got this opportunity..." pic.twitter.com/xO278QM7EO— ANI (@ANI) January 12, 2025