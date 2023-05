कच्चे तेल के दाम बढ़ने से कई जगहों पर महंगे हुए पेट्रोल और डीजल, जारी किए गए नए रेट्स, जानें अपने शहर की कीमत

By आजाद खान | Published: May 16, 2023 08:35 AM

विदेशी बाजारों में क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत का असर पेट्रोल और डिजल पर भी पड़ा है। ऐसे में कई जगहों पर पेट्रोल और डिजल मंहगे भी हुए है।

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

