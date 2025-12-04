Petrol  Diesel Prices Today: वैश्विक बाजार का असर! भारत में बदले ईंधन के दाम, टंकी फुल करवाने से पहले करें चेक

Petrol Diesel Prices Today:पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करता है। वैश्विक तेल कीमतों, करों और रुपये के मूल्य में बदलाव, उन ईंधनों की कीमतों को प्रभावित करते हैं जो नवाचार और विकास को गति प्रदान करते हैं। ईंधन की कीमतों में मामूली बदलाव भी देश भर के लोगों के परिवहन, माल और रोज़मर्रा के खर्चों को प्रभावित कर सकता है। देश की तेल विपणन कंपनियाँ (OMC) हर सुबह 6 बजे दोनों की कीमतों को अपडेट करती हैं। ये दरें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपये की विनिमय दर के अनुसार बदलती रहती हैं।

यह रोज़ाना बदलाव ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है और यह पक्का करता है कि ग्राहकों को सबसे नई और सही फ्यूल कीमतें मिलें।

4 दिसंबर को शहर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

SMS से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS से अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की लेटेस्ट कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर शहर का कोड और उसके बाद “RSP” लिखकर 9224992249 पर टेक्स्ट करें। BPCL के कस्टमर 9223112222 पर “RSP” भेज सकते हैं, और HPCL के कस्टमर अभी के फ्यूल प्राइस जानने के लिए 9222201122 पर “HP Price” टेक्स्ट कर सकते हैं।

