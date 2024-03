OLA EV Scooter: ओला ने 'एस 1', 'एक्स+' के फरवरी प्राइस 31 मार्च तक किए कंटिन्यू, यहां पढ़ें पूरी खबर

Highlights OLA EV Scooter इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओला ने अपने EV स्कूटर के जारी रेट की अवधि बढ़ाई OLA EV Scooter ओला ने एस 1 एक्स+, एस 1 एयर और एस 1 प्रो के दाम में ये किया OLA EV Scooter जानें अब क्या और किस मॉडल में किए बदलाव

OLA EV Scooter: इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओला ने अपने EV स्कूटर में चल रही छूट को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। ईवी निर्माता ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' एक पोस्ट शेयर कर ग्राहकों के लिए लिखा, "जब आप पूछते हैं, तो हम कैसे मना कर सकते हैं? आपकी मांग पर, कीमत में गिरावट 31 तारीख तक बढ़ा दी गई है, आप अभी जाएं और अपना ओला एस1 प्राप्त करें।"

OLA EV Scooter: ओला ने एस 1 एक्स+, एस 1 एयर और एस 1 प्रो के दाम में पिछले महीने कटौती की थी। यह ईवी कंपनी ओला के प्रमुख मॉडल में एस 1 प्रो की (एक्स-शोरूम) 1,30 लाख रुपए में 17,500 रुपए में गिरावट हुई है। इससे पहले तक ओला की ईवी व्हीकल की कीमत 1,47,500 लाख रुपये एक्स-शोरूम थी।

OLA EV Scooter: एस 1 एयर के दामो भी 15,000 रुपए एक्स शोरूम कम हुए, जो अभी तक 1.05 लाख रुपए पर अटके हुए थे, जबकि पहले तक यह 1.20 लाख रुपए पर मार्केट प्राइस थे। ओला एस 1 एक्स+ के दामों में भी 25 हजार की कटौती कंपनी ने की है, जिसका पहले एक्स शोरूम प्राइस 1.10 लाख रुपए था और अब इसका रेट 85 हजार रुपए हो गया था।

When you ask, how can we say no? 🥺 On popular demand, price drop extended till 31st! Off you go now and get your Ola S1. #BreakAllBarrierspic.twitter.com/OtXNNA3U5j