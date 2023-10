'सिर्फ 70 नहीं, सप्ताह में 140 घंटे काम', ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने छेड़ी नई बहस

Highlights नारायण मूर्ति द्वारा काम के घंटों को लेकर छेड़ी गई बहस को ला के सीईओ ने हवा दी ओला के सीईओ और संस्थापक भाविश अग्रवाल ने 140 घंटे काम करने की बात कही अग्रवाल ने पहले भी लंबे समय तक काम करने को लेकर अपना समर्थन जताया था

नई दिल्ली: अभी इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति द्वारा कही गई 'सप्ताह में 70 घंटे' काम करने की बात पर शुरू हुई बहस थमी भी नहीं थी कि इसी बीच ओला के सीईओ और संस्थापक भाविश अग्रवाल ने इसे नई हवा दे दी। अग्रवाल ने कहा है कि सिर्फ 70 नहीं, 140 से भी ज्यादा घंटे! कोई वीकेंड नहीं।

Putting in the hours 😉. Not just 70, more like 140! 😀😎



Only fun, no weekends! pic.twitter.com/LiuyJ4KELb