Nirmala Sitharaman Budget Speech LIVE: उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के लोन के लिए सीतारमण ने की वित्तीय सहायता की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश कर रही हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। एजुकेशन लोन पर सीतारमण ने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने पीएम के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की।

Budget 2024 | On Education loans, FM Sitharaman says,"Govt to provide financial support for loans up to Rs 10 lakhs for higher education in domestic institutions." pic.twitter.com/nH3daipqEW

उन्होंने कहा, "ये योजनाएं ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर केंद्रित होंगी। सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा।"

#Budget2024 | Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "Our govt will implement three schemes for employment-linked incentives as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of the first time employees and support… pic.twitter.com/UiBOrcfNPY