GST: नए साल में नई खुशखबरी, दिसंबर 2022 में जीएसटी बढ़कर 1.49 लाख करोड़

Highlights नवंबर महीने में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर करीब 1.46 लाख करोड़ रुपये रहा था। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह त्याहरों में खर्च बढ़ने से 1.52 लाख करोड़ रुपये रहा जो दूसरा सर्वाधिक मासिक राजस्व है। लगातार 10वां महीना है जब माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।

नई दिल्लीः नए साल पर केंद्र सरकार के लिए नई खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि दिसंबर 2022 में जीएसटी राजस्व 15 प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ है। नवंबर महीने में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर करीब 1.46 लाख करोड़ रुपये रहा था। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

दिसंबर के दौरान सकल जीएसटी राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपये है, जिसमें सीजीएसटी 26,711 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 33,357 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 78,434 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 40,263 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,005 करोड़ रुपये (सहित) है। माल के आयात पर 850 करोड़ रुपये एकत्र हुआ है।

Govt has settled Rs 36,669 crore to CGST and Rs 31,094 crore to SGST from IGST as regular settlement. The total revenue of Centre and States after regular settlements in the month of December 2022 is Rs 63,380 crore for CGST and Rs 64,451 crore for the SGST: Ministry of Finance