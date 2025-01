WATCH: 'मेरी वाइफ वंडरफुल है, मुझे उसे घूरना अच्छा लगता है': आनंद महिंद्रा ने 90 घंटे के कार्य सप्ताह की बहस पर प्रतिक्रिया दी

नई दिल्ली: कार्य-जीवन संतुलन के बहुचर्चित विषय और एलएंडटी के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन की हाल की टिप्पणी, जिसमें उन्होंने सप्ताह में 90 घंटे काम करने की वकालत की थी, के बीच महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि वह काम की गुणवत्ता में विश्वास करते हैं, मात्रा में नहीं। राष्ट्रीय राजधानी में विकासशील भारत युवा नेता संवाद 2025 को संबोधित करते हुए महिंद्रा ने कहा कि चल रही बहस गलत है क्योंकि इसमें काम के घंटों की मात्रा पर जोर दिया गया है।

आनंद महिंद्रा ने कहा, "मैं नारायण मूर्ति (इंफोसिस के संस्थापक) और अन्य लोगों का बहुत सम्मान करता हूं। इसलिए मुझे यह गलत नहीं समझना चाहिए। लेकिन मुझे कुछ कहना है, मुझे लगता है कि यह बहस गलत दिशा में जा रही है।" उन्होंने कहा, "मेरा कहना है कि हमें काम की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि काम की मात्रा पर। इसलिए यह 48, 40 घंटे, 70 घंटे या 90 घंटे के बारे में नहीं है।"

आनंद महिंद्रा से एक त्वरित अनुवर्ती में पूछा गया कि वह कितने घंटे काम करते हैं। उन्होंने सीधा जवाब देने से परहेज किया और इसके बजाय कहा कि गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "मैं यही टालना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह समय के बारे में हो। मैं नहीं चाहता कि यह मात्रा के बारे में हो। मुझसे पूछें कि मेरे काम की गुणवत्ता क्या है। मुझसे यह न पूछें कि मैं कितने घंटे काम करता हूँ।"

आनंद महिंद्रा, जो एक सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं, से भी पूछा गया कि वे एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कितना समय बिताते हैं। जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया पर दोस्त बनाने के लिए नहीं हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि यह एक अद्भुत व्यवसायिक उपकरण है।

उन्होंने कहा, "मैं सोशल मीडिया एक्स पर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ। मेरी पत्नी अद्भुत है, मुझे उसे घूरना अच्छा लगता है। मैं अधिक समय बिताता हूँ। इसलिए मैं यहाँ दोस्त बनाने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि लोग यह नहीं समझते कि यह एक अद्भुत व्यवसायिक उपकरण है।" इस पर दर्शकों ने तालियाँ बजाईं।

“My wife is wonderful, I love staring at her”, Mahindra Group Chairman @anandmahindra tells Firstpost Managing Editor @palkisu at Viksit Bharat Young Leaders Dialogue.#VBYLD2025pic.twitter.com/6fYKgC80rW