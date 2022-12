2047 तक 40 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता भारत, मुकेश अंबानी ने बताया कारण

Highlights मुकेश अंबानी ने कहा कि अगले 25 साल भारत के 5,000 साल पुराने इतिहास में परिवर्तनकारी होने जा रहे हैं जब भारत घातीय आर्थिक विकास हासिल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष 2047 तक स्थायी और स्थिर तरीके से 40 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं।

मुंबई:रिलायंस फैमिली डे फंक्शन 2022 में मुकेश अंबानी ने कहा कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब दुनिया 21वीं सदी को 'भारत की सदी' के रूप में देखने लगी है। अगले 25 साल भारत के 5,000 साल पुराने इतिहास में परिवर्तनकारी होने जा रहे हैं जब भारत घातीय आर्थिक विकास हासिल करने के लिए तैयार है।

We can become a $40 trillion economy by 2047, Centenary of our Independence, in sustainable & stable manner. This goal is realistic and achievable because India is blessed with the power of young demography, mature democracy & newly acquired power of technology: Mukesh Ambani