Kotak Mahindra Bank: आरबीआई ने अशोक वासवानी के नाम पर दी मंजूरी, कंपनी में इस पद पर होंगे नियुक्त

Highlights रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक के नाम पर इस पद के लिए मुहर लगा दी है पिछले महीने बैंकर और कोटक के को-फाउंडर उदय कोटक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था इसके बाद से ही इस पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई थी

नई दिल्ली: शनिवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ पर मुहर लगा दी है। असल में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति को लेकर कई दिनों से पशोपेश की स्थिति बनी हुई थी, जिस पर आरबीआई ने अपनी अनुमति दे दी है। इस पद पर अशोक वासवानी को नियुक्ति मिल गई है।

वहीं, पिछले महीने बैंकर और कोटक के को-फाउंडर उदय कोटक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वासवानी का कार्यकाल उनके आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले तीन वर्ष तक होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह नियुक्ति बैंक के शेयरधारकों के अनुमोदन प्राप्त करने पर निर्भर करती है।

I am delighted that the RBI has approved our recommendation, Ashok Vaswani,as the next CEO of Kotak Mahindra Bank. Ashok is a world class leader and banker with digital and customer focus . I am proud that we bring a ‘Global Indian’ home to build Kotak and India of tomorrow.