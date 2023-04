Kochi Water Metro Services: 'जल मेट्रो सेवा' में महिला स्वयं सहायता समूह ‘कुदुम्बश्री’ के 30 सदस्यों को नौकरी, जानें क्या है कुदुम्बश्री मिशन

Highlights वर्तमान समय में 'जल मेट्रो सेवा' में कुल 74 कर्मचारी कार्यरत हैं। गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए की गई थी।

Kochi Water Metro Services: केरल सरकार की महत्वाकांक्षी 'जल मेट्रो सेवा' में महिला स्वयं सहायता समूह ‘कुदुम्बश्री’ के 30 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा ने बुधवार को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। एक दिन पहले इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।

A significant enhancement to Kochi's infrastructure! The Kochi Water Metro would be dedicated to the nation. It will ensure seamless connectivity for Kochi. pic.twitter.com/SAvvEz8SFt