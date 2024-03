Karnataka Government DA: लाखों कर्मचारी को तोहफा, महंगाई भत्ता 38.75 से बढ़ाकर 42.5 प्रतिशत किया, हर साल 1,792.71 करोड़ रुपये का बोझ

Highlights कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है। लोकसभा चुनावों की घोषणा से कुछ सप्ताह पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को यह राहत दी। 38.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 42.5 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है।

Karnataka Government DA: कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 38.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 42.5 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। लोकसभा चुनावों की घोषणा से कुछ सप्ताह पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को यह राहत दी। बयान में मंगलवार को कहा गया कि केंद्रीय वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि इस संशोधन से राज्य पर हर साल 1,792.71 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यह कर्मचारियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

We have approved a revision of the Dearness Allowance to state government employees from 38.75% to 42.5%. For those on central pay scales, it's up from 46% to 50%. This change represents a significant financial commitment of Rs. 1792.71 crores every year, reaffirming our… pic.twitter.com/GqS2GwBDAB