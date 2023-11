Jet Airways Naresh Goyal PMLA: 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, 17 आवासीय फ्लैट-बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल, जेट एयरवेज संस्थापक गोयल, परिवार और कंपनियों पर शिकंजा

Highlights प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई की। 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। 17 आवासीय फ्लैट/बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं।

Jet Airways Naresh Goyal PMLA: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, उनके परिवार और कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नकेल कस दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई की।

Directorate of Enforcement (ED) has provisionally attached properties worth Rs 538.05 Crore under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 in the money laundering investigation against Jet Airways (India) Limited (JIL). The attached properties include 17… https://t.co/XhT6Ioxro5pic.twitter.com/l47Hy7kv36