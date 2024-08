Jagiroad Tata Semiconductor Assembly: जागीरोड में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की परियोजना, 27000 करोड़ रुपये का निवेश और 30000 से अधिक लोगों को रोजगार, जानें और खासियत

Highlights Jagiroad Tata Semiconductor Assembly: मुख्यमंत्री ने सेमीकंडक्टर संयंत्र के 3-डी मॉडल का अनावरण किया गया। Jagiroad Tata Semiconductor Assembly: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और टाटा संस लिमिटेड को धन्यवाद दिया। Jagiroad Tata Semiconductor Assembly: असम के लोग इसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे।

Jagiroad Tata Semiconductor Assembly:असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और टाटा संस लिमिटेड के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने शनिवार को मोरीगांव जिले के जागीरोड में 27,000 करोड़ रुपये के सेमीकंडक्टर निर्माण और परीक्षण संयंत्र का भूमि पूजन किया। जागीरोड में टाटा सेमीकंडक्टर संयंत्र, भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर निर्माण और परीक्षण संयंत्र है। सरमा और चंद्रशेखरन, दोनों ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए पुजारियों के मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सेमीकंडक्टर संयंत्र के 3-डी मॉडल का अनावरण किया गया।

सरमा ने कहा कि यह असम के लोगों के लिए 'स्वर्णिम दिन' है और उन्होंने इस संयंत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और टाटा संस लिमिटेड को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने टाटा संस लिमिटेड के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को आश्वासन दिया कि कंपनी को इस संयंत्र की स्थापना में कोई कठिनाई नहीं होगी और असम के लोग इसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे।

#WATCH | Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma performs the bhumi pujan of Tata Semiconductor Assembly and test facility at Jagiroad in Morigaon district. Assam Water Resources Minister Pijush Hazarika and Chairman of Tata Group N. Chandrasekaran were also present on the…

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव की पहल के कारण यह संयंत्र असम में आ सका। सरमा ने कहा, ''उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि अगर टाटा एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो केंद्र असम में संयंत्र की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए दो कदम आगे बढ़ेगा।''

#WATCH | Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma says, "We are going to set up the semiconductor industry in Jagiroad. As per the group assessment, this industry will be completed within 18 months. Today bhumi pujan was performed and at least within 18 months from today, this…