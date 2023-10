महंगाई से राहत! भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर हुई 5.02 फीसदी

Highlights खुदरा मुद्रास्फीति, यानी सीपीआई, सितंबर में तीन महीने के निचले स्तर पर आ गई मुद्रास्फीति आरबीआई के 2%-6% के ऊपरी सहनशीलता बैंड से नीचे आ गई आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति की वृद्धि दर 6.83% थी

नई दिल्ली: अपने 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के दो महीने बाद, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर महीने में और कम हो गई। सब्जियों की कीमतों में नरमी के कारण इसकी खुदरा मुद्रास्फीति, यानी सीपीआई, सितंबर में तीन महीने के निचले स्तर पर आ गई। इसके अलावा, मुद्रास्फीति आरबीआई के 2%-6% के ऊपरी सहनशीलता बैंड से नीचे आ गई।

सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर महीने में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत बढ़ी, जबकि अगस्त में इसकी वृद्धि दर 6.83% थी। उद्योग विशेषज्ञों ने सब्जियों की कीमतों और खाद्य तेलों सहित चुनिंदा खाद्य पदार्थों में भारी गिरावट के कारण सितंबर महीने में मुद्रास्फीति में नरमी की भविष्यवाणी की है।

Retail inflation eases to 5.2% in September as compared to 6.83% in August, as per Government of India