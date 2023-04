भारत का स्मार्टफोन निर्यात हुआ दोगुना-पहुंचा 90 हजार करोड़ रुपए के पार, अश्विनी वैष्णव बोले-हम ग्लोबल लीडर बनने की राह पर

Highlights वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का स्मार्टफोन निर्यात दोगुना हो गया है। इस पर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हम ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। आईसीईओ के आंकड़ों और सूत्रों के आकलन के अनुसार, कुल निर्यात में आधी हिस्सेदारी आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की है।

नई दिल्ली: भारत से मोबाइल फोन का निर्यात 11.12 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। इस परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि देश मोबाइल उपकरण के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की ओर अग्रसर है। उद्योग संगठन इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईओ) के आंकड़ों और सूत्रों के आकलन के अनुसार, कुल निर्यात में आधी हिस्सेदारी आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की है।

इस पर बोलते हुए वैष्णव ने कहा है कि ‘‘स्मार्टफोन का निर्यात दोगुना होकर 11 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और इसके साथ भारत दुनिया के मोबाइल उपकरण बाजार में नेतृत्व करने और भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में बढ़ रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदीजी के ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम की बड़ी सफलता है।’’

आईसीईओ ने कहा कि भारत से मोबाइल फोन निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 45,000 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2022-23 में दोगुना 90,000 करोड़ रुपए (लगभग 11.12 अरब डॉलर) को पार कर गया है।

With the doubling of exports of smartphones to more than $11 billion, India is well on its way to becoming a leader in the mobile device market of the world and playing a major role in India’s electronic exports. This is a major win for PM Modi's Make in India program: Union… pic.twitter.com/Gcz3OW5rAG