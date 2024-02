LIC पर आया पीएम मोदी का बयान, आसमान पर पहुंचा पीएसयू का शेयर

Highlights एलआईसी के शेयरों ने लगाई छलांग मार्केट में सभी पीएसयू का कुल बाजार मूल्य बढ़कर हुआ इतना अब पीएम मोदी ने संसद में एलआईसी को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली: जीवन बीमा निगम के शेयरों में बुधवार को 3 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके बारे में बताते हुए खुद प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि अतीत में इसे लेकर भ्रम की स्थिति फैलाई गई थी और फिर भी बाजार में उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा था। एलआईसी के शेयर आज बाजर बंद होने तक करीब 2.52 फीसदी की उछाल के साथ 1,050 रुपए पर हिट कर गए।

मार्केट में आखिरकार यह 1.98 फीसदी की तेजी के साथ 1,045 रुपये पर बंद हुआ। एलआईसी ने हाल ही में अपने 2022 आईपीओ इश्यू मूल्य 949 रुपये को पार कर लिया है। अब एलआईसी की परफॉर्मेंस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा, "आदरणीय सभापति जी, मैं सीने तान के कहना चाहता हूं, आखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज एलआईसी शेयर रिकॉर्ड स्तर पर है"।

पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी बताया कि बाजार में कारोबार कर रही सभी पीएसयू कंपनियों का कुल बाजार मूल्य 17 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि साल 2014 में यही वैल्यू करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए थी। प्रधानमंत्री ने इसके साथ कहा कि पीएसयू में शुद्ध लाभ भी बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 2014 में 1.25 लाख करोड़ ही था।

पीएम मोदी ने ऐसे वक्त इस बात को लेकर संसद में कहा है, जब एलआईसी की पिछली तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। जीवन बीमा निगम ने ये भी पहले बताया था कि आगामी 8 फरवरी को शेयर मार्केट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मुलाकात करेंगे और वित्तीय नतीजों को लेकर आई तिमाही रिपोर्ट पर सहमति लेंगे, जो पिछली 31 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त हुई थी। बीएसई में भी इस बात को लेकर एलआईसी ने कहा कि निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतरिम लाभांश की घोषणा के प्रस्ताव पर भी विचार करेगा।

LIC- We picked this counter around 660. Atleast I am sure not going to sell this until any big emergency comes in my life. Still LIC is very undervalued.



Also go through what our Prime Minister Narendra Modi has to say about LIC and other PSU stocks. PSU SECTOR has to be in… https://t.co/ZODX4f2bhIpic.twitter.com/oYGO5BOofo