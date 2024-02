देश के 10 शहरों में सबसे ज्यादा महिलाओं की आबादी, बढ़ती जनसंख्या के साथ बढ़ती भागीदारी, जानें

Highlights महिलाओं की बढ़ती आबादी और उनकी पुरुषों के साथ सहभागिता को दिखाती है हिस्सेदारी 2011 जनगणना में भी उनकी संख्या बढ़ती हुई दिख रही है जानिए इन प्रदेश के 10 शहरों में उपस्थित है इतनी महिलाएं

नई दिल्ली: 90 के दशक और उससे पहले तक महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले काफी सीमित थी। इसके कई कारण भी रहे हैं, लेकिन आज बदलती परिस्थिति और संसद के साथ देश की विधानसभाओं में उनके लिए 33 फीसदी सीटों का आवंटन इसी बात को दर्शाता है कि उनकी जागरुकता और हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है।

लेकिन, 2024 में होने जा रहे आम चुनाव में ये नया नियम लागू न होकर साल 2029 से पूर्ण रूप से लागू होगा। ये बताने का सीधा सा संदेश ये है कि महिलाओं की हिस्सादारी भारतवर्ष में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ 2011 जनगणना आंकड़ों की मानें तो 121 करोड़ की कुल जनसंख्या में 623.7 मिलियन पुरुष (51.54 फीसदी) और 586.46 मिलियन (48.46 फीसदी) महिलाएं हैं। वहीं, साक्षरता दर भी बढ़ी हैं, जिसमें पुरुष 82.10 फीसदी और महिलाएं इस दर में 65.46 फीसदी रहीं।

🚨 Most Women Inclusive Cities in India. (Over 1 million population)



Chennai - 78.4

Pune - 69.4

Bengaluru - 64.4

Hyderabad - 62.4

Mumbai - 61.1

Ahmedabad - 58.6

Vizag - 56.1

Kolkata - 54.8

Coimbatore - 51.1

Madurai - 49.3



(Avtar Survey)