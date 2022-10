गुजरात सरकार की बड़ी घोषणा, सीएनजी और पीएनजी पर वैट में की 10 प्रतिशत की कटौती

Highlights सीएनजी और पीएनजी पर गुजरात सरकार ने वैट 10 प्रतिशत कम करने की घोषणा की। सीएनजी पर वैट कम करने से उपभोक्ताओं को 6 से 7 रुपये प्रति किलो का फायदा होगा। वहीं, पीएनजी में उपभोक्ताओं को 5 से 6 रुपये प्रति किलो का फायदा होगा।

अहमदाबाद:गुजरात के मंत्री जीतू वघानी ने ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) की कीमतों में 10 प्रतिशत की कटौती की है। सीएनजी पर वैट कम करने से उपभोक्ताओं को 6 से 7 रुपये प्रति किलो का फायदा होगा, जबकि पीएनजी में उपभोक्ताओं को 5 से 6 रुपये प्रति किलो का फायदा होगा।

mypetrolprice.com के अनुसार, अहमदाबाद में सोमवार को औसत सीएनजी की कीमत 83.9 रुपये, गांधीनगर में 82.16 रुपये और वडोदरा में 81.15 रुपये है। बता दें कि इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात सरकार ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएनजी और पीएनजी पर वैट की कीमतों में 10 प्रतिशत की कटौती की है।

VAT (value-added tax) on CNG & PNG reduced by Gujarat government by 10%, announces Gujarat Minister Jitu Vaghani