Gold Rate Today: जन्माष्टमी के दिन सोना-चांदी सस्ता हुआ या महंगा, जानें आज का ताजा भाव

Gold Rate Today 26 August 2024: जन्माष्टमी के मौके पर आज सोने चांदी के भाव में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में यदि आप सोने चांदी के आभूषण खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि देश के अलग-अलग शहरों क्या है गोल्ड का भाव।

दिल्ली (Gold price in Delhi Today) में 24 कैरेट सोना 73,180 रुपये और 22 कैरेट सोना 67,090 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

मंबई (Gold price in Mumbai Today) में 24 कैरेट सोना 73,030 रुपये और 22 कैरेट सोना 66,940 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

कोलकाता (Gold price in Kolkata Today) में 24 कैरेट सोना 73,030 रुपये और 22 कैरेट सोना 66,940 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

चेन्नई (Gold price in Chennai Today) में 24 कैरेट सोना 73,030 रुपये और 22 कैरेट सोना 66,940रुपये प्रति 10 ग्राम है।

