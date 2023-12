एलन मस्क की टेस्ला गुजरात में अपना पहला भारतीय कारखाना करेगी स्थापित, वाइब्रेंट गुजरात में हो सकता है इसका ऐलान

Highlights टेस्ला गुजरात में अपने विनिर्माण संयंत्र के साथ भारत में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है ईवी निर्माता की पहली विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला विनिर्माण संयंत्र का संभावित स्थान सानंद, बेचराजी और धोलेरा हो सकता है

नई दिल्ली: टेस्लागुजरात में अपने विनिर्माण संयंत्र के साथ भारत में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में ईवी निर्माता की पहली विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और जल्द ही समाप्त होने की संभावना है। अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में टेस्ला विनिर्माण इकाई से संबंधित घोषणा जनवरी 2024 में होने जा रहे आगामी वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में होने की संभावना है।

वर्षों से, गुजरात कारोबारी माहौल के लिए एक रणनीतिक स्थान रहा है। राज्य पहले से ही मारुति सुजुकी आदि वाहन निर्माताओं की विनिर्माण इकाइयों का घर है। अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला विनिर्माण संयंत्र का संभावित स्थान सानंद, बेचराजी और धोलेरा हो सकता है। जनवरी 2024 में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन से पहले, गुजरात सरकार गुजरात में टेस्ला के निवेश की संभावनाओं को लेकर आशावादी है।

एलन मस्क के दृष्टिकोण के साथ समानता दिखाते हुए, गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रुशिकेश पटेल पटेल ने टेस्ला के लक्ष्यों और राज्य की आकांक्षाओं के बीच संरेखण पर प्रकाश डाला। मंत्री पटेल, जो गुरुवार को कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित कर रहे थे, ने सरकार के स्वागत योग्य रुख पर जोर देते हुए इस बारे में काफी आशा व्यक्त की कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क गुजरात में निवेश के लिए विचार करेंगे।

