एलन मस्क छोड़ सकते हैं ट्विटर प्रमुख का पद, पोल के जरिए फॉलोअर्स से ली राय, जानें परिणाम

नई दिल्ली:ट्विटर के मालिक एलन मस्क के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं और अक्सर अपने कई फैसलों को धरातल पर उतारने से पहले वह अपने फॉलोअर्स की राय लेते हैं। हाल में एलन मस्क ने एक पोल ट्वीट कर अपने फॉलोअर्स से पूछा है कि क्या उन्हें माइक्रोब्लॉगिंग साइट के प्रमुख के रूप में पद छोड़ना चाहिए?

पोल के परिणामों से पता चला कि अधिकांश उपयोगकर्ताओं ने इस कदम के पक्ष में मतदान किया। मस्क द्वारा बनाए गए पोल पर कुल 1.7 करोड़ वोट पड़े थे। इसमें से 57.5 फीसदी वोट 'हां' के पक्ष में थे जबकि 42.5 फीसदी उनके पद छोड़ने के खिलाफ थे। आपको बता दें कि टेस्ला कंपनी के मालिक मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदा था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियंत्रण करने के बाद मस्क ने कई नीतियों को लागू किया जो विवादास्पद रही हैं। ट्विटर को कवर करने वाले कई पत्रकारों के खातों को निलंबित करने के उनके फैसले से मीडिया, यूरोपीय संघ और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र से कड़ी प्रतिक्रिया हुई। मस्क ने उनकी निजी गतिविधियों पर नज़र रखने वाले एक अकाउंट को भी निलंबित कर दिया था।

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.