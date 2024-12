Electric Engine Rolls: देश के पहले केबल रेल पुल पर इलेक्ट्रिक इंजन का परीक्षण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया वीडियो

Highlights अंजी खड्ड रेलवे पुल का काम पिछले महीने पूरा हो गया था। उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) के कटरा और रियासी खंड को जोड़ता है। परियोजना घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

Electric Engine Rolls: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के अंजी खड्ड में भारत के पहले केबल-आधारित रेलवे पुल से एक इलेक्ट्रिक इंजन गुजरा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘पहला इलेक्ट्रिक इंजन सुरंग नंबर 1 और अंजी खड्ड केबल पुल से गुजरा।’ अगले साल जनवरी में कश्मीर में रेल सेवाओं की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने इसका एक वीडियो क्लिप भी साझा किया। अंजी खड्ड रेलवे पुल का काम पिछले महीने पूरा हो गया था।

1st electric engine rolling through Tunnel No. 1 and the Anji Khad Cable Bridge.



📍J&K pic.twitter.com/YOjkeJmDva