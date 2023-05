ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने दिया झटका, लागत में कटौती और मुनाफा हासिल करने के लिए 251 कर्मचारियों को निकाला, ईमेल भेजकर फैसले के बारे में बताया

Highlights प्रभावित कर्मचारियों को नोटिस अवधि के साथ ही एक महीने का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। ईसॉप्स के तहत कंपनियां अपने कर्मचारियों को कुछ शेयर देती हैं। कंपनी लागत को काबू में रखने पर खासतौर से जोर दे रही है।

नई दिल्लीः ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने लागत में कटौती और मुनाफा हासिल करने के लिए 251 कर्मचारियों की छंटनी की है। मीशो के संस्थापक और सीईओ विदित आत्रे ने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर इस फैसले के बारे में बताया।

