घरेलू बाजारों की नए साल के पहले दिन कमजोर शुरुआत हुई, एक डॉलर की कीमत 83.19 रुपये रही

Highlights सोमवार को शुरुआती कारोबार में घरेलू सूचकांकों में गिरावट आई निफ्टी 46.65 अंक फिसलकर 21,684.75 पर पहुंच गया सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार में 207.29 अंक गिरकर 72,032.97 पर आ गया

First day of trade of 2024: वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख के बीच नए साल 2024 के पहले दिन सोमवार को शुरुआती कारोबार में घरेलू सूचकांकों में गिरावट आई। बीएसई का 30 शेयर सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार में 207.29 अंक गिरकर 72,032.97 पर आ गया। निफ्टी 46.65 अंक फिसलकर 21,684.75 पर पहुंच गया। सेंसेक्स की कंपनियों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर नुकसान में रहे।

वहीं टाटा मोटर्स, नेस्ले, इंडसइंड बैंक और पावर ग्रिड के शेयर लाभ में रहे। बीएसई में 2023 में 11,399.52 अंक या 18.73 प्रतिशत का उछाल आया, जबकि निफ्टी 3,626.1 अंक या 20 प्रतिशत चढ़ा था। एशियाई बाजार सोमवार को नव वर्ष के मौके पर बंद हैं। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुए थे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.14 प्रतिशत की गिरावट 77.04 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 1,459.12 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे।

घरेलू बाजार के नकारात्मक रुख और डॉलर की बढ़ती मांग के बीच रुपया नए साल के पहले दिन सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तीन पैसे की गिरावट के साथ 83.19 पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का समर्थन वैश्विक बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती से प्रभावित हुआ, जिससे रुपया एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 83.18 प्रति डॉलर पर खुला। फिर 83.19 प्रति डॉलर पर लुढ़क गया, जो पिछले बंद भाव से तीन पैसे की गिरावट है।

रुपया शुरुआती कारोबार में 83.15 प्रति डॉलर के उच्च स्तर पर भी पहुंचा। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.16 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह अन्य मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती का आकलन करने वाला डॉलर सूचकांक 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 101.33 पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77.04 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 1,459.12 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

Web Title: Domestic markets had a weak start on the first day of the new year one dollar priced at Rs 83.19