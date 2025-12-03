Dollar vs Rupee: डॉलर के सामने पस्त हुआ रुपया, 90.02 प्रति डॉलर के साथ सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा भारतीय रुपया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 3, 2025 10:36 IST2025-12-03T10:35:53+5:302025-12-03T10:36:15+5:30
Dollar vs Rupee: शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले छह पैसे गिरकर 90.02 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुँच गया।
Dollar vs Rupee: रुपया बुधवार को पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के स्तर को पार कर गया और शुरुआती कारोबार में छह पैसे टूटकर 90.02 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि बैंकों के उच्च स्तर पर अमेरिकी डॉलर की खरीद जारी रखने और विदेशी पूंजी की निकासी से रुपये पर दबाव बढ़ाया। हालांकि कमजोर डॉलर और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने तीव्र गिरावट को कम किया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, डॉलर के मुकाबले 89.96 पर खुला।
कारोबार के दौरान 90.15 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक लुढ़क गया लेकिन बाद में कुछ सुधार के साथ 90.02 पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से छह पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया मंगलवार को 43 पैसे टूटकर अपने सर्वकालिक निचले स्तर 89.96 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।
इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.22 पर रहा।
घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 165.35 अंक टूटकर 84,972.92 अंक पर और निफ्टी 77.85 अंक फिसलकर 25,954.35 अंक पर रहा। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62.43 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,642.30 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।