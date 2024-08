Delhi Pension News: दिल्ली में 100000 बुजुर्गों को तोहफा, 5 माह बाद पेंशन बहाल, किसे मिलेगा हर माह 2500 रुपये

Highlights Delhi Pension News: केजरीवाल सरकार ने बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन शुरू कर दी है Delhi Pension News: पांच महीने की पेंशन बुजुर्गों के बैंक खातों में जमा हो रही है। Delhi Pension News: दिल्ली के एक लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन रोकी हुई थी।

Delhi Pension News: दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में बुजुर्गों को अब पेंशन मिलनी शुरू हो गई है और उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर पिछले पांच महीने से इसे रोकने का आरोप लगाया। आतिशी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘दिल्ली के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी! पिछले पांच महीने से केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली के एक लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन रोकी हुई थी। बुजुर्ग बहुत परेशान थे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि काफी संघर्ष के बाद केजरीवाल सरकार ने बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन शुरू कर दी है। पिछले पांच महीने की पेंशन बुजुर्गों के बैंक खातों में जमा हो रही है।’’ यह पेंशन 60 वर्ष से अधिक आयु के उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है।

VIDEO | "One lakh senior citizens of Delhi were very worried since last five months. They were thinking that their son Arvind Kejriwal, who used to take care of them, was in jail and that is why their pension has been stopped. They felt that there was no one to fight for them.… pic.twitter.com/Dak3IxcyOw