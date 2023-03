DA: 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को तोहफा, केंद्र सरकार के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी, जानें

Highlights पेंशनरों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। सरकार ने जूट पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया।

नई दिल्लीः त्योहार से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों, किसानों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तोहफा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया गया है।

सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी की अवधि एक साल बढ़ायी, इस कदम से 1.6 करोड़ परिवार को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने 1 जनवरी 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

Cabinet has today approved the release of an additional instalment of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Pensioners, due from 1st January 2023. This will benefit 47.58 lakh employees and 69.76 lakh pensioners: Government of India