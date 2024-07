Budget 2024: युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, PM पैकेज के तहत वित्त-मंत्री ने 1.48 लाख करोड़ रु की घोषणा

Highlights बजट में वित्त मंत्री के द्वारा बड़ी घोषणा हुई साथ में उन्होंने युवाओं के लिए अवसर की बात कही है उन्होंने ये भी बताया कि युवाओं के भविष्य के लिए 1.48 लाख करोड़ रु के लिए बात कही

Budget 2024: वित्त-मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 की घोषणा करते हुए बताया कि युवाओं के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए की है। इसमें रोजगार, कुशलता और अगले 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए स्कीम के तहत ये घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि 13 लाख युवा रोजगार की ओर अग्रसर है, इसलिए सरकार बेहतर माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल उन्होंने 2 लाख करोड़ का एक पूरा ऑउटले बताया है। इसके साथ उन्होंने घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख करोड़ की घोषणा कर दी है।

बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। भारत में महंगाई कंट्रोल में है। इसके साथ उन्होंने कहा बजट के जरिए रोजगार और स्किल पर फोकस किया गया।

