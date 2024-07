Budget 2024 Live Updates: व्हाइट और मैजेंटा सिल्क साड़ी में नजर आईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बही-खाते संग दिया पोज, देखें वीडियो

Highlights वित्त मंत्री ने मैजेंटा बॉर्डर वाली क्रीम रंग की रेशम की साड़ी पहनी उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर अधिकारियों की टीम के साथ पारंपरिक ब्रीफकेस लिए तस्वीर खिंचवाई टैबलेट को ब्रीफकेस के बजाय एक लाल कवर के अंदर रखा गया था जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना था

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर पारंपरिक बही-खाता शैली की थैली में लिपटा एक डिजिटल टैबलेट लिए मंगलवार को संसद के लिए रवाना हुईं। वह पिछले वर्षों की तरह चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को भी कागज रहित प्रारूप में पेश करेंगी। इस दौरान वित्त मंत्री ने मैजेंटा बॉर्डर वाली क्रीम रंग की रेशम की साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर अधिकारियों की टीम के साथ पारंपरिक ब्रीफकेस लिए तस्वीर खिंचवाई।

टैबलेट को ब्रीफकेस के बजाय एक लाल कवर के अंदर रखा गया था जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना था। वह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद सीधे संसद पहुंचेंगी।

देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री सीतारमण अपना लगातार सातवां बजट पेश करेंगी। यह एक रिकॉर्ड होगा। सीतारमण ने जुलाई 2019 में केंद्रीय बजट कागजात ले जाने के लिए पारंपरिक 'बही-खाता' के लिए बजट ब्रीफकेस की औपनिवेशिक विरासत को छोड़ दिया था।

उन्होंने अगले वर्ष भी इसका उपयोग किया और महामारी से प्रभावित 2021 में उन्होंने अपने भाषण और अन्य बजट दस्तावेजों को ले जाने के लिए पारंपरिक कागजात को डिजिटल टैबलेट से बदल दिया। वह परंपरा मंगलवार को भी जारी रही।

अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए उनका बजट 2014 के बाद से मोदी सरकार का लगातार 13वां बजट है (2019 और 2024 में आम चुनावों से पहले पेश किए गए दो अंतरिम बजट सहित)। जब नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव में फिर से सत्ता में आए और 5 जुलाई, 2019 को अपना पहला बजट पेश किया तो सीतारमण को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया।

उन्होंने बजट दस्तावेजों को ले जाने के लिए एक लाल कपड़े के फोल्डर का इस्तेमाल किया, जो एक डोरी से घिरा हुआ था और राष्ट्रीय प्रतीक से सजा हुआ था। इस साल फरवरी में उन्होंने एक और अंतरिम बजट पेश किया।

