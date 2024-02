Budget 2024 Live Updates: गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान, 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण, किसान दूध और डेयरी से ज्यादा कमाएंगे, जानें 10 बड़ी बातें

Highlights 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया। 2005-2014 के दौरान आए FDI से दोगुना था। विदेशी पार्टनर्स से बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर रहे हैं।

Budget 2024 Live Updates: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान दिया गया। 80 करोड़ परिवार को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए, सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी। "कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे।

"Trinity of democracy, demography and diversity can fulfill aspirations of every Indian": Nirmala Sitharaman



