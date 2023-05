जीरोधा के अरबपति सीईओ ने किराने की दुकान चलाने वाले ससुर की तस्वीर की शेयर, कहा- जब उनकी बेटी का हाथ मांगा था तो उन्होंने...

Highlights जीरोधा के अरबपति सीईओ नितिन कामत ने अपने ससुर शिवाजी पाटिल की तस्वीर शेयर की है। कामत ने कहा कि उनके ससुर सेना में थे और सेवानिवृत्त होने के बाद बेंगलुरु में किराने की दुकान चलाते हैं।

बेंगलुरुः जीरोधा के अरबपति सीईओ नितिन कामत ने अपने ससुर शिवाजी पाटिल की ट्विटर पर तस्वीर शेयर की है जो किराने की दुकान चलाते हैं। इस तस्वीर के साथ कामत ने सिलसिलेवार ट्वीट में उनके व्यक्तित्व की चर्चा की है। उन्होंने बताया कि जब संघर्ष कर रहे थे, उनकी बेटी का हाथ मांगा था तब वह सरकारी नौकरी करने के लिए कहा था।

नितिन कामत ने बताया कि वह भारतीय सेना में थे और कारगिल युद्ध के दौरान अपनी उंगलियां गंवाने के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली थी। इसके बाद उन्होंने बेलगाम में एक किराने की दुकान शुरू की।

जीरोधा सीईओ ने कहा कि उनकी उम्र 70 साल की है लेकिन दुकान के लिए किराने का सामान खरीदने के लिए (विशेष रूप से विकलांगों के लिए) अपने दशकों पुराने स्कूटर से रोजाना स्थानीय बाजार जाते हैं। कामत ने कहा कि उनकी एकमात्र मददगार मेरी सास हैं, जो दुकान चलाने और घर संभालने में उनकी मदद करती हैं।

Being content is the only way to true freedom. A person who embodies this is my father-in-law, Shivaji Patil

He was in the Indian Army & voluntarily retired as a Havaldar after losing his fingers to frostbite during the Kargil War. He started a grocery shop in Belgaum after. 1/5 pic.twitter.com/4svEqcQLy8