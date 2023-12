Belated ITR Filing: अगर आज चूके Income Tax फाइल करने में तो क्या होगा आगे, जानें यहां

Belated ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आज खत्म हो गई। इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर फाइल करने के लिए उन करदाताओं के लिए जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की 31 जुलाई की समय सीमा से चूक गए, आयकर विभाग ने हाल ही में एक चेतावनी साझा की है।

विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके अतिरिक्त, पोस्ट करदाताओं की सुविधा के लिए संशोधित और विलंबित आईटीआर के बीच अंतर करता है।

एक्स पर पढ़ी गई पोस्ट में कहा गया है, "कृपया ध्यान दें करदाता, 31 दिसंबर 2023 आपके लिए निर्धारण वर्ष 2023-2024 के लिए विलंबित/संशोधित आईटीआर दाखिल करने का आखिरी मौका है। जल्दी करें! नियत तारीख से पहले अपना आईटीआर दाखिल करें।"

Kind Attention Taxpayers,



31st December, 2023 is your last chance to file a belated/revised ITR for AY 2023-2024.



Hurry! File your ITR before the due date.



Pl visit https://t.co/uv6KQUbXGv#FileNowpic.twitter.com/S6HRuxYGBg