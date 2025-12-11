एप्पल ने नोएडा में अपना पहला स्टोर खोला, जानें कस्टमर्स के लिए ऑफर, वर्कशॉप और टाइमिंग

December 11, 2025

देश के सबसे बड़े शॉपिंग और घूमने-फिरने के हब में से एक, डीएलएफ मॉल ऑफ़ इंडिया के अंदर मौजूद यह नया स्टोर कस्टमर्स को एप्पल के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज़ और हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस की पूरी रेंज देता है।

नई दिल्ली: एप्पल ने शहर में अपने पहले स्टोर और भारत में कंपनी के पांचवें रिटेल आउटलेट, एप्पल नोएडा की पहली झलक दिखाई है। देश के सबसे बड़े शॉपिंग और घूमने-फिरने के हब में से एक, डीएलएफ मॉल ऑफ़ इंडिया के अंदर मौजूद यह नया स्टोर कस्टमर्स को एप्पल के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज़ और हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस की पूरी रेंज देता है।

एक ही छत के नीचे पूरा Apple एक्सपीरियंस

विज़िटर्स लेटेस्ट आईफोन लाइनअप ब्राउज़ कर सकते हैं, नए एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 और सीरीज़ 11 मॉडल्स आज़मा सकते हैं, और एम5 चिप वाले नए आईपैड प्रो और 14-इंच मैकबुक प्रो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 80 से ज़्यादा ट्रेंड स्पेशलिस्ट पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस देने, डिवाइस सेटअप में मदद करने और पहली बार आईओएस पर जाने वाले कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं। ट्रेड-इन ऑप्शन, फाइनेंसिंग प्लान और एक्सपर्ट टेक्निकल हेल्प भी उपलब्ध हैं।

स्टोर में एप्पल म्यूज़िक, एप्पल टीवी और दूसरी सर्विसेज़ के लिए खास जगहें हैं, साथ ही प्रोडक्ट टेबल भी हैं जो हैंड्स-ऑन डिस्कवरी को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ऑनलाइन शॉपर्स एप्पल पिकअप का ऑप्शन चुन सकते हैं, जिससे वे अपनी पसंद के समय पर स्टोर में खरीदारी ले सकते हैं। बिज़नेस कस्टमर्स को खास टीमों से मदद मिलेगी जो ऑर्गनाइज़ेशन को बढ़ाने में मदद करने के लिए डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट और टूल्स पर सलाह देती हैं। एप्पल नोएडा 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करता है और पूरी तरह से कार्बन-न्यूट्रल फुटप्रिंट बनाए रखता है।

ओपनिंग वीक के लिए स्टोर का समय

11 दिसंबर: दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक
12–17 दिसंबर: सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक (रोज़ाना)

एप्पल: लर्निंग और क्रिएटिविटी सेशन

एप्पल नोएडा टुडे एट एप्पल सेशन होस्ट कर रहा है, यह एक फ्री, डेली वर्कशॉप का प्रोग्राम है जिसका मकसद विज़िटर्स को नई क्रिएटिव और प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने में मदद करना है। एप्पल क्रिएटिव्स के नेतृत्व में, इन सेशन में फोटोग्राफी, आर्ट, म्यूजिक, कोडिंग और एप्पल डिवाइस से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए रोज़ाना के टिप्स शामिल हैं।

उपलब्ध पहली वर्कशॉप में ये शामिल:

टिप्स: मैक पर स्मार्ट तरीके से काम करें
टिप्स: एप्पल वॉच के साथ एक्टिव रहें
वर्कशॉप: आईफोन पर बेहतर फ़ोटो लें
बच्चे: अपना पहला ऐप कोड करें

कस्टमर आने वाले सेशन ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और ओपनिंग डे से ही जॉइन कर सकते हैं।

