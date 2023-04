पीएम मोदी और रेल मंत्री वैष्णव से मिले एप्पल के सीईओ टिम कुक, तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा-गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए प्रधानमंत्री का आभार, देखें वीडियो

Highlights सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए प्रधानमंत्री का आभार।... देश भर में विस्तार करने और निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

नई दिल्लीः दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी टिम कुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कुक ने केंद्रीय रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की।

An absolute delight to meet you, @tim_cook! Glad to exchange views on diverse topics and highlight the tech-powered transformations taking place in India. https://t.co/hetLIjEQEU — Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2023

सात साल बाद भारत दौरे पर आए कुक ने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि एप्पल भारत के भविष्य पर प्रौद्योगिकी के सकारात्मक प्रभाव डालने की उनकी सोच से सहमत है। कुक ने अपने ट्वीट में कहा, "गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए प्रधानमंत्री का आभार।...

Apple CEO Tim Cook meets Prime Minister Narendra Modi.



"Thank you Prime Minister Narendra Modi for the warm welcome. We share your vision of the positive impact technology can make on India’s future — from education and developers to manufacturing and the environment, we’re… pic.twitter.com/fqrvujUq5U — ANI (@ANI) April 19, 2023

हम देश भर में विस्तार करने और निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुक के साथ मुलाकात को खुशनुमा बताते हुए एक ट्वीट में कहा, "विभिन्न मुद्दों पर आपके साथ विचारों का आदान-प्रदान कर खुशी हुई। भारत में प्रौद्योगिकी के दम पर हो रहे व्यापक बदलावों पर भी चर्चा हुई।"

#WATCH | Delhi is all set to get its first Apple store with the opening scheduled for tomorrow, 20th April. The store located at the Select Saket Mall will be India's second Apple store, after Mumbai's BKC which opened on April 18. pic.twitter.com/45UJATlXAw — ANI (@ANI) April 19, 2023

एप्पल के सीईओ के तौर पर कुक की मोदी से यह दूसरी मुलाकात थी। इसके पहले वह वर्ष 2016 में भी अपने भारत दौरे पर प्रधानमंत्री से मिले थे। कुक राष्ट्रीय राजधानी में एप्पल के पहले स्टोर का उद्धाटन करने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। बृहस्पतिवार को वह दिल्ली के साकेत में एप्पल स्टोर के उद्घाटन पर मौजूद रहेंगे।

Apple CEO Tim Cook met with Railways, Communications, Electronics & Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw.



"Met with Tim Cook, CEO, Apple. Discussed deepening Apple’s engagement in India across manufacturing, electronics exports, app economy, skilling, sustainability… pic.twitter.com/AT43YKC5UZ — ANI (@ANI) April 19, 2023

इसके पहले उन्होंने मंगलवार को भारत में एप्पल के पहले स्टोर का मुंबई में उद्घाटन किया था। कुक की इस भारत यात्रा को इस लिहाज से अहम माना जा रहा है कि एप्पल अब भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश में है।

दुनिया के दूसरे बड़े स्मार्टफोन बाजार के तौर पर भारत एप्पल के लिए कुछ वही भूमिका निभा सकता है जैसी चीन ने पिछले 15 वर्षों में निभाई है। एप्पल अपनी आपूर्ति गतिविधियों को चीन से बाहर ले जाने की कोशिश में है और भारत की इसमें अहम भूमिका हो सकती है।

Web Title: Apple CEO Tim Cook meets PM Narendra Modi Thank you Prime Minister warm welcome share your vision positive impact see pics