Andhra Pradesh Budget 2023: आंध्र प्रदेश में 279279 करोड़ रुपये का बजट पेश, इन योजनाओं पर करोड़ों रुपये आवंटित, देखें लिस्ट

Highlights बजट में 15,882 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए किया गया है। गरीबों के लिए आवास के लिए 5,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए 15,873 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

Andhra Pradesh Budget 2023: आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ ने यहां विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का 2,79,279 करोड़ रुपये का बजट बृहस्पतिवार को पेश किया। बजट में प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं (डीबीटी) के लिए कुल 54,228 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

